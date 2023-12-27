27 декабря 2023, 11:27
Глава «Мосфильма» Шахназаров назвал строительство новых павильонов киностудии важнейшим событием года
Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что строительство новых павильонов студии стало важнейшим событием 2023 года в киноиндустрии. Об этом сообщило ОТР.
По словам деятеля культуры, работ такого масштаба в организации не было с 50-х годов прошлого века. Так, в эксплуатацию ввели высокотехнологичное пространство для съемок.
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Кроме того, «Мосфильм» занял четвертое место среди всех студий мира в рейтинге крупнейшего видеохостинга.
Кино
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