Культура 27 декабря 2023, 11:27 Глава «Мосфильма» Шахназаров назвал строительство новых павильонов киностудии важнейшим событием года

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Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что строительство новых павильонов студии стало важнейшим событием 2023 года в киноиндустрии. Об этом сообщило ОТР.

По словам деятеля культуры, работ такого масштаба в организации не было с 50-х годов прошлого века. Так, в эксплуатацию ввели высокотехнологичное пространство для съемок.

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Кроме того, «Мосфильм» занял четвертое место среди всех студий мира в рейтинге крупнейшего видеохостинга.