Глава Минкультуры заявил о возвращении находившихся за границей экспонатов Эрмитажа

Экспонаты Эрмитажа, которые находились за границей, вернулись на родину с европейской экспозиции. Такой информацией поделилась министр культуры России Ольга Любимова. Об этом сообщил «Царьград».

Работы из Эрмитажа не хотели возвращать в Россию из-за спецоперации на Украине. Однако российская сторона смогла добиться возврата. В Эрмитаж привезли полотна «Портрет молодой женщины» Тициана и «Искушение» Джованни Кариани.

«Эти шедевры искусства были единственными предметами из фондов российских государственных музеев, представленными на этой выставке», — отметила министр.