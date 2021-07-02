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    02 июля 2021, 10:53

    Глава Минкультуры открыла уральский Эрмитаж

    Полина Гребенщикова

    Министр культуры РФ Ольга Любимова приняла участие в открытия музея «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Об этом рассказал «ФедералПресс».

    В музее будут представлены полотна таких художников, как Винсент Ван Гог, Клод Моне, Поль Гоген, Пьер Ренуар и других. Часть экспонатов, которые выставлены в музее, были подарены Екатеринбургу в знак благодарности за сохранение эвакуированных ценностей — именно в Екатеринбург (тогда Свердловск) были эвакуированы экспонаты петербуржского Эрмитажа во время войны.

    «Необходимо отметить вклад музейных хранителей — подвижников своего дела и настоящих профессионалов. Именно благодаря их титаническому труду даже в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны ни один из более миллиона экспонатов Эрмитажа не был утрачен во время эвакуации на Урал», — сказала Любимова на церемонии открытия музея.