Глава Минкультуры открыла уральский Эрмитаж

Министр культуры РФ Ольга Любимова приняла участие в открытия музея «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Об этом рассказал «ФедералПресс».

В музее будут представлены полотна таких художников, как Винсент Ван Гог, Клод Моне, Поль Гоген, Пьер Ренуар и других. Часть экспонатов, которые выставлены в музее, были подарены Екатеринбургу в знак благодарности за сохранение эвакуированных ценностей — именно в Екатеринбург (тогда Свердловск) были эвакуированы экспонаты петербуржского Эрмитажа во время войны.

«Необходимо отметить вклад музейных хранителей — подвижников своего дела и настоящих профессионалов. Именно благодаря их титаническому труду даже в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны ни один из более миллиона экспонатов Эрмитажа не был утрачен во время эвакуации на Урал», — сказала Любимова на церемонии открытия музея.