Глава Минкульта поздравила создателей фильма «Купе номер шесть» с призом Канн

Министр культуры Ольга Любимова поздравила команду «Купе номер шесть», получившую гран-при Каннского кинофестиваля. Фильм был снят в России с участием отечественного актера Юрия Борисова. В нем рассказывается о встрече финской студентки с русским шахтером в поезде Москва-Мурманск.

Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Искренние поздравления команде фильма „Купе номер шесть“! Это эмоциональная и вдумчивая картина, и мы, безусловно, рады, что она создана при участии Минкультуры России», — цитирует Любимову пресс-служба Минкульта.

Глава министерства выразила надежду, что фильм найдет своего зрители и в России, и за рубежом.

«Золотая пальмовая ветвь» досталась Джулии Дюкорно за фильм «Титан». Фильм рассказывает о непредсказуемых генетических экспериментах, которые проводят ученые на планете Титан после гибели Земли.