Глава Marvel Studios признался в «подглядывании» за Гарри Поттером

«Если бы мы слишком много думали, как нам угодить всем и каждому, то легче было бы просто лечь в позе зародыша и никогда ничего не снимать. Поэтому мы этим не занимаемся, а руководствуемся тем, что сами считаем интересным и крутым», — объяснил продюсер.

По его словам, люди, не следившие за франшизой, почти никогда не считают, что потеряли что-то из смысла каждого отдельного фильма. Отсылок на другие картины в фильмах вселенной не так уж и много, и каждый фильм — отдельное произведение. В этом смысле киновселенная Marvel похожа на серию фильмов о Гарри Поттере, признался Файги.

«Я смотрел каждую часть „Гарри Поттера“ в первые же выходные проката. Я смотрел фильм, получал удовольствие, и забывал. И ведь эти фильмы настолько хорошо сделаны, что я прекрасно понимал, что происходит в них. Так пытаемся работать и мы. И стараемся следить, если какая-то отсылка настолько важна для понимания сюжета, что начинает мешать и путать несведущих зрителей», — заключил продюсер.