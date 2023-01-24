Культура 24 января 2023, 16:07 Глава Marvel Studios Файги усомнился в потере интереса со стороны зрителей к кинокомиксам

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Зрители не потеряют интерес к кинокомиксам, если сюжет рассказанной истории будет захватывающим. Об этом сообщил глава Marvel Studios Кевин Файги, написало издание Variety.

Он сравнил комиксы с романом «Унесенные ветром». По словам Файги, нет разницы в том, снят фильм по книге или же история рассказывается в виде комиксов.

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«В романе может быть какая угодно история. Так что все зависит от истории. Люди, не увлекающиеся комиксами, не понимают, что в комиксах то же самое», — процитировало РИА ФАН главу Marvel Studios.

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Файги добавил, что любые истории в комиксах Marvel можно адаптировать к разным жанрам и направлениям.