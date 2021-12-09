Глава комитета Российского Оскаровского Чухрай рассказал, как выбирают фильмы на «Оскар»

Глава Российского Оскаровского Павел Чухрай рассказал, что для выдвижения на «Оскар» выбираются те фильмы, за которые проголосовало большинство участников комитета. Об этом сообщил Sobesednik.ru.

По данным NEWS.ru, фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинули на «Оскар» по этой же причине. Чухрай объяснил, что конъюнктурой при выборе никто не руководствуется.

«Кроме того, я не вижу никакой конъюнктуры в том, что „Разжимая кулаки“ снимала женщина и про женщину», — заключил он.