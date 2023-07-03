03 июля 2023, 18:01
Глава Департамента кинематографии Давиденко предсказал всплеск активности регионального кино
В ближайшие несколько лет в регионах России можно будет наблюдать всплеск киноактивности. Об этом «Известиям» рассказал глава Департамента кинематографии Министерства культуры России Дмитрий Давиденко.
Он привел в пример ситуацию, которую можно наблюдать в Якутии. Там сейчас можно наблюдать развитие местного кинематографа. И скоро по этому пути пойдут и другие регионы, добавил RT.
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«В дальнейшем мы на примере Якутии увидели развитие кинематографа в Калининграде, Перми, Свердловской области», — отметил эксперт.
Кино
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