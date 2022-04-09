Глава Дагестана призвал не показывать сериал «Сваты» в России

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал российские телеканалы не показывать сериал «Сваты». Он считает, что следует игнорировать проекты «Студии Квартал-95»», так как ее основал президент Украины Владимир Зеленский.

Газета «Глас народа» выложила его обращение. Меликов возмущен тем, что из-за спецоперации на Украине весь мир игнорирует Россию и ее культуру.

Он отметил, что агрессия выражается не только в адрес книг, музыки или картин российских авторов. Даже дерево, посаженное 200 лет назад писателем Иваном Тургеневым, исключили из конкурса «Европейское дерево года», рассказал Меликов.

«Страны, считающие себя цивилизованными, запрещают, бойкотируют и подвергают травле всех несогласных и все, на их взгляд, „неправильное“», — он Меликов.

Он заявил, что в связи с этим следует перестать показывать в России сериал «Сваты» и другие проекты «Студии Квартал-95», так как это украинская компания, которую основал Владимир Зеленский.

«Как вы думаете, что должна испытывать мать, потерявшая сына в Донбассе, когда находит в программе передач российских СМИ очередной сезон „Сватов“?» — подчеркнул Меликов.