    22 мая 2020, 17:30

    Глав администрации Новой Ладоги обвинили в халатности из-за сгоревших объектов культуры

    Дарья Морозова

    Несколько сгоревших домов, являвшихся объектом культурного наследия, сгорели в Новой Ладоге. Администрацию привлекут к ответственности за халатность. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

    По данным следствия, руководители были обязаны следить за историческими объектами и поддерживать их в надлежащем состоянии. В результате из-за неисполнения обязанностей, несколько исторических домов сгорело.