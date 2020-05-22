Глав администрации Новой Ладоги обвинили в халатности из-за сгоревших объектов культуры
Несколько сгоревших домов, являвшихся объектом культурного наследия, сгорели в Новой Ладоге. Администрацию привлекут к ответственности за халатность. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
По данным следствия, руководители были обязаны следить за историческими объектами и поддерживать их в надлежащем состоянии. В результате из-за неисполнения обязанностей, несколько исторических домов сгорело.