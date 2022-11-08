Гитарист устроил для тюленей концерт в Баренцевом море | 360°

08 ноября 2022, 15:54
Гитарист устроил для тюленей концерт в Баренцевом море
Мурманский музыкант устроил необычный концерт в Баренцевом море. Он сыграл для тюленей на электрогитаре. Об этом сообщил Пятый канал.
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«Дни.ру» написали, что музыка привлекла ластоногих, которые вынырнули на поверхность и слушали выступление артиста, после чего уплыли обратно. По данным издания, музыкант намерен в следующем году снова выступить для обитателей Баренцева моря, но уже на пианино.
Музыка
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