Гитарист устроил для тюленей концерт в Баренцевом море | 360°

Культура 08 ноября 2022, 15:54 Гитарист устроил для тюленей концерт в Баренцевом море

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Мурманский музыкант устроил необычный концерт в Баренцевом море. Он сыграл для тюленей на электрогитаре. Об этом сообщил Пятый канал.

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«Дни.ру» написали, что музыка привлекла ластоногих, которые вынырнули на поверхность и слушали выступление артиста, после чего уплыли обратно. По данным издания, музыкант намерен в следующем году снова выступить для обитателей Баренцева моря, но уже на пианино.