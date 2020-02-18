Гитарист Limp Bizkit отыграл первый концерт тура по России со сломанной кистью

Американская группа Limp Bizkit отправилась в гастрольный тур по России. Свой первый концерт они отыграли в Краснодарском дворце спорта «Олимп». Гитарист Уэс Борланд вышел на сцену с перевязанной кистью левой руки. На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию в своем сценическом образе.

Если промотать фотографии дальше, то можно увидеть даже рентген травмированной кисти гитариста.

Музыкант написал, что ему пришлось играть со сломанной рукой. Но сейчас она уже выздоравливает. Он сказал что беспокоился перед выступлением, так как он мог брать аккорды только тремя пальцами.

«Краснодар восхитителен. Спасибо всем за поддержку», — написал музыкант.

Поклонники поддержали гитариста в комментариях и предположили, что такой перелом мог появиться от занятия боксом. Сам Уэс Борланд признался, что на концерте ему пришлось играть более высокие ноты, чем обычно, так как только туда мог дотянуться мизинец его руки.

Гастрольный тур по России Limp Bizkit продолжат в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве.