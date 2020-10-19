«Гипноз» и «Лето'85»: россиянам рассказали, что смотреть в кино на этой неделе

Одной из долгожданных лент стал «Гипноз» Валерия Тодоровского — создателя таких фильмов как «Стиляги», «Оттепель» и «Одесса». Сюжет рассказывает о подростке Мише, посещающем сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В итоге мальчик попадает под сильное влияние специалиста и перестает различать реальность и иллюзию.

Также любителей кино может заинтересовать «Лето'85» Франсуа Озона. Главной идеей фильма является мысль о том, что молодость и любовь всегда обречены, даже если их получилось пережить. Картина перетекает в летнюю подростковую историю на побережье и трансформируется в пространство камерной драмы.

Еще жителям нашей страны предлагается сходить в кино на комедийный боевик с актером Джеки Чаном под названием «Авангард: Арктические волки». Лента порадует качественными сценами с драками, погонями и перестрелками.