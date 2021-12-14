Гигантскую фреску с изображением Месси открыли в Аргентине

В Аргентине открыли гигантскую фреску с изображением футболиста Лионеля Месси. Ее название звучит так: «Из другой галактики и из моего города». Написали изображение художники-монументалисты Марлен Суриага и Лисандро Уртеага. Об этом рассказала «Газета.ru».

Новое произведение искусства можно увидеть в городе Росарио. Форвард французского «ПСЖ» изображен в футболке сборной Аргентины на стене здания. Высота фрески 69 метров.

Недавно аргентинец Лионель Месси получил седьмой по счету «Золотой мяч». Вторым в голосовании стал польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. Третьим в голосовании стал полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

Месси дебютировал за каталонскую «Барселону» в 2004 году. В 2021 году Месси впервые завоевал трофей со сборной Аргентины — в составе национальной команды он выиграл Кубок Америки.