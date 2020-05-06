Гид-переводчик выразила мнение, что онлайн-экскурсии не заменят настоящих экскурсоводов
Онлайн-экскурсии распространились в интернете после введения режима изоляции из-за коронавируса. Гид-переводчик Екатерина Прокофьева считает, что сейчас у людей нет выбора, а в дальнейшем такой формат все равно не сможет заменить настоящую экскурсию. Об этом сообщило ИА Nation News.
По ее словам, «гиды и экскурсоводы — это прямое общение, прямой контакт с людьми», а «через „голубой“ экран все теряется». Поэтому вряд ли эту профессию смогут вытеснить онлайн-экскурсии или аудиогиды.
«Каждый раз, когда я рассказываю людям про картину „Возвращение блудного сына“ — все плачут. Я никогда не видела, чтобы человек плакал от аудиогида. Наша профессия — только про живые эмоции», — рассказала Прокофьева.