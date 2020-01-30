Гибсон и Гловер сыграют в пятом «Смертельном оружии»
Актерский тандем Дэнни Гловера и Мела Гибсона воссоединится в последней, пятой части «Смертельного оружия». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, ради съемок последней части в режиссерское кресло вернется Ричард Доннер. Несмотря на то, что сценарий пока не готов, свое участие в проекте подтвердили и Гибсон, и Гловер. Они снова предстанут в образах детективов Риггса и Мердока.
«Это будет что-то удивительное», — признался продюсер картины Дэн Лин.
Первая часть кинофраншизы появилась в далеком 1987 году. По ее мотивам был снят одноименный сериал. Он выходил с 2016 по 2019 годы.