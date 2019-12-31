Герои новогодней серии «Простоквашино» отправились на корпоратив

Эпизод рассказывает о том, как герои мультсериала устроили новогодний корпоративный праздник, позабыв о накопившейся за год усталости.

В серии няня Маргарита Егоровна исполнит вместе с галчонком композицию «Кто там?». Вера Павловна и почтальон Печкин посоревнуются в заворачивании посылок на скорость, а Шарик покажет мастерство сервировки стола.

Режиссером серии на новогоднюю тематику стала Софья Кравцова.

Серию мультфильмов советских времен «Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино» продолжили «Возвращением в Простоквашино». Всего должно выйти 30 новых выпусков.

Герои говорят голосами известных артистов: Гарика Сукачева, Ивана Охлобыстина, Антона Табакова и других.

Летом 2020 года «Союзмультфильм» планирует показать новый сезон «Ну, погоди!». В цикле, предположительно, будет 26 серий.