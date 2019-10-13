Герои мультфильма «Простоквашино» сразятся с фиолетовым пятном

В новом эпизоде мультфильма «Возвращение в Простоквашино» появится фиолетовое пятно. Несмотря на уборку, главные герои обнаружат пятно и на следующий день и попробуют разгадать его загадку.

«По сюжету эпизода Кот Матроскин находит на полу таинственное фиолетовое пятно и решает устроить генеральную уборку. Однако утром следующего дня герои вновь просыпаются в беспорядке, и пятно также красуется на полу. Попали ли Дядя Федор и друзья во временную петлю или в доме завелся таинственный вредитель?» — рассказали в пресс-службе студии «Союзмультфильм» РИА «Новости».

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Эпизод поставила молодой режиссер Анастасия Воронина. Это ее дебют на проекте «Простоквашино».

Новые серии легендарного мультфильма выходят с весны 2018 года. Премьера каждого эпизода проходит в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В мае киностудия открыла официальный YouTube-канал. Серия про фиолетовое пятно стала 21-й.