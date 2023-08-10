Культура 10 августа 2023, 13:47 Герои фильмов предстанут в современных образах перед москвичами на ВДНХ Выставку о героях фильмов от киностудии имени Горького откроют на ВДНХ 22 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Во вторник, 22 августа, на территории северного розария Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) откроют бесплатную выставку «Супергерои, которые живут среди нас» от киностудии имени Горького. Персонажи золотой коллекции фильмов «оживут» на глазах горожан, сообщила генеральный директор компании Юлиана Слащева.

«Мы вспоминаем их с благодарностью и хотим, чтобы они продолжали жить среди нас. Выставка покажет супергероев с новой стороны — как наших современников», — сказала она.

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В рамках экспозиции представят семь интерактивных стендов, на которых искусственный интеллект сгенерирует образ нашего времени таких персонажей, как Алиса Селезнева, Штирлиц, Оля и Яло, Нийя и многих других. Посетители увидят их странички в социальных сетях, а также узнают, какие посты они могли бы написать. По специальному QR-коду гостям будут доступны мультимедийные ролики и фильмы с их участием.

Ранее жителям столицы сообщили, что дни казахского кино пройдут в Москве с 18 по 20 августа. Посетителям «Иллюзиона» покажут уникальные фильмы.