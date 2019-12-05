Героев нетрадиционной ориентации увидят зрители последней части «Звездных войн»

Умирающему фанату «Звездных войн» показали новый фильм раньше премьеры Подробнее

Абрамс уже отмечал, что «было бы безумно узколобым и нелогичным говорить, что в этом мире нет гомосексуалистов». Теперь он подтвердил, что гомосексуалисты будут в заключительной части саги.

Ранее один из крупнейших конгломератов индустрии развлечений в мире Walt Disney Co. провел специальный показ фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Фильм, которые еще не вышел на экраны, посмотрел человек с неизлечимой болезнью. Мужчина мечтал посмотреть фильм до своей смерти. В итоге сотрудник Disney на ноутбуке привез девятую часть киносаги прямо в хоспис. Позже жена пациента рассказала, что семья была «по-настоящему тронута поддержкой».