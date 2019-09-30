Квентин Тарантино рассказал о герое книги, которую пишет
Их беседу записало и опубликовало издание DGA Quarterly.
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Квентин Тарантино отметил, что после увиденного на войне, герой книги вернется домой и «вступит в 1950-е годы». Ему станет не интересно смотреть кино. Случайно мужчина узнает о фильмах, которые в Европе снимает режиссер Федерико Феллини и в Азии Акира Куросава.
«И он думает: „Что ж, может, хотя бы в этих фильмах есть что-то настоящее в отличие от фальшивой голливудской продукции“. Поэтому он погружается в зарубежное кино — и что-то ему нравится, что-то нет, а что-то он не может понять — но при этом знает, что смотрит нечто настоящее», — поделился Тарантино.
Режиссер рассказал, что параллельно с написанием книги пересматривает и пытается воспринимать послевоенные американские фильмы с позиции своего героя.
Квентин Тарантино отметил, что ему самому нравится воспринимать хорошо знакомое кино через призму восприятия ветерана войны.
Дату выхода книги и ее название он не упоминал.