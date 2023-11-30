Культура 30 ноября 2023, 18:31 Гергиева представят коллективу Большого театра в качестве директора — СМИ Shot: дирижера Гергиева представят сотрудникам Большого театра как директора Википедия

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Дирижера Валерия Гергиева официально представят коллективу Большого театра как нового директора. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot.

Объявление сделает нынешний руководитель культурного учреждения Владимир Урин 1 декабря. По предварительным данным, Гергиев будет руководить объединенной дирекцией Мариинского и Большого театров.

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Ранее худрук Мариинского театра прокомментировал слухи о своем назначении на пост директора ГАБТ. Гергиев подчеркнул, что не искал возможности работать в два раза больше.

В СМИ ранее появилась информации о том, что дирижер сменит на должности директора Большого театра Владимира Урина. Тот написал заявление на увольнение по собственному желанию. Слухи о назначении Гергиева на пост главы ГАБТ подтвердила журналистка Ксения Собчак.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует проводить отдельную встречу с Урины и Гергиевым.