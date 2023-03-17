Культура 17 марта 2023, 14:22 Георгий Дронов рассказал о сложностях съемок в ситкоме по сценарию нейросети

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В новом сериале на СТС, сценарий к которому написала нейросеть, главную роль играет Георгий Дронов, и пока у него много вопросов к сюжету и персонажу. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

По словам актера, пока у него к этой роли больше вопросов, чем ответов. И после съемок пилота ситуация не изменилась. Но пока он ориентируется на интуицию.

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Георгий Дронов подчеркнул, что ситком — это своего рода библия жанра, четкий и выверенный канон. Но актер не увидел этого в сценарии нейросети. Поэтому он не до конца понимает, какую модель выбрать.

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«То есть получается, что я актер, который играет актера, который играет персонажа, понимающего, что он не персонаж, а актер. Головоломка еще та. Но мы решили на все забить и сказали: „Как искусственный интеллект сказал, так и будет“, — сказал Георгий Дронов.

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