Генри Кавилл сыграет в ремейке «Горца»

Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл ведет переговоры с компанией Lionsgate об одной из главных ролей в ремейке культового фильма 1990-х годов «Горец». Режиссером будет Чед Стахелски, работавший над «Джоном Уиком». Сценарий пишет Керри Уильямсон.

В продюсировании кинокартины до своей смерти в феврале этого года участвовал Питер Дэвис, ставивший оригинальную картину. Исполнительными продюсерами ремейка станут Аманда Льюис (серия «Форсаж»), Патрик Вахсбергер («Дивергент», «Голодные игры»)

В оригинальном фильме 1986 года снялись Кристофер Ламберт и Шон Коннери, напомнило издание Deadline. Сюжет связан с бессмертными существами, которые охотятся друг на друга, вбирая в себя силы убитого противника. Девиз фильма «Останется только один» не забывают до сих пор. Было снято четыре продолжения картины и три сериала. Самый популярный — с актром Эдриеном Полом в главной роли. В саундтреке оригинального фильма участвовала группа Queen. Трек A Kind of Magic был написан специально для «Горца».

Сюжет ремейка неизвестен, равно как и то, кого сыграет Кавилл, нового персонажа или уже знакомого зрителям.

Сейчас Кавилл снимается во втором сезоне «Ведьмака» от Netflix. Он также намерен вернуться к роли Шерлока Холмса в сиквеле Энолы Холмс того же стримингового сервиса с Милли Бобби Браун.

Во втором сезона сериала «Ведьмак» появятся новые персонажи. Возможно, речь идет о всадниках «Дикой охоты», но не только о них.