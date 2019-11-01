Огненная катапульта и Кавилл в трениках. В новом трейлере «Ведьмака» есть на что посмотреть
Премьера фэнтези-шоу состоится 20 декабря. Сериал расскажет об охотнике за сверхъестественным, Геральте из Ривии. Главную роль в проекте исполнит Кавилл.
Телезритель также увидит в проекте Фрейю Аллан, которая ранее снималась в сериале «В пустыне смерти», она воплотила на экране юную княжну Цири, Ани Чалотре («Шервуд») досталась роль возлюбленной главного героя. Кроме того, в сериале приняла участие Анна Шаффер, известная по картинам о Гарри Поттер, и многие другие.
«Ведьмак» — это серия романов польского писателя Анджея Сапковского. Первая книга была опубликована в 1986 году, последний роман вышел в свет в 2013-м году.
На основе книг также были выпущены компьютерные игры.
Первый постер и несколько кадров из предстоящего фэнтезийного сериала стриминговый сервис Netflix разместил в Twitter в июле.