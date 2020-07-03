Генри Кавилл опроверг слухи о возвращении Супермена

По его словам, эти слухи становятся «все более дикими», что иногда его печалит.

«Нет, ничего подобного. Никаких решений, никаких переговоров», — отметил Кавилл.

Он и режиссерская команда фильмов о Супермене даже никогда не обсуждали планы, о которых пишут в интернете. Тем не менее Кавилл рад, что поклонники снова хотят видеть Супермена на экране, людям это интересно, они любят супергероя.

«В идеальном мире я бы, конечно, с удовольствием снова сыграл его», — добавил актер.

В конце мая СМИ писали, что компания Warner Bros. ведет переговоры с Кавиллом о роли Кларка Кента. Планировалось, что новый фильм не будет продолжением «Человека из стали» (2013). Актера рассматривали на участие в фильмах «Шазам-2», «Аквамен-2» и «Черный Адам», отметила «Газета.ru». Речь о сольном фильме пока не идет.

При этом Кавилл готов потерять в деньгах ради возвращения к роли Человека из Стали. Костюм все еще висит у него шкафу.