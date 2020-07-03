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    03 июля 2020, 15:00

    Генри Кавилл опроверг слухи о возвращении Супермена

    Алена Макаренко

    Британский актер Генри Кавилл опроверг слухи о своем возвращении к роли Супермена. Об этом сообщило издание Variety.

    По его словам, эти слухи становятся «все более дикими», что иногда его печалит.

    «Нет, ничего подобного. Никаких решений, никаких переговоров», — отметил Кавилл.

    Он и режиссерская команда фильмов о Супермене даже никогда не обсуждали планы, о которых пишут в интернете. Тем не менее Кавилл рад, что поклонники снова хотят видеть Супермена на экране, людям это интересно, они любят супергероя.

    «В идеальном мире я бы, конечно, с удовольствием снова сыграл его», — добавил актер.

    В конце мая СМИ писали, что компания Warner Bros. ведет переговоры с Кавиллом о роли Кларка Кента. Планировалось, что новый фильм не будет продолжением «Человека из стали» (2013). Актера рассматривали на участие в фильмах «Шазам-2», «Аквамен-2» и «Черный Адам», отметила «Газета.ru». Речь о сольном фильме пока не идет.

    При этом Кавилл готов потерять в деньгах ради возвращения к роли Человека из Стали. Костюм все еще висит у него шкафу.