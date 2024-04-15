15 апреля 2024, 14:28
Генпродюсер ММТВ Скрип: телеканал стремится продвигать неизвестных исполнителей
Генеральный продюсер ММТВ Александр Скрип рассказал об одной из основных задач телеканала. Компания стремится продвигать неизвестных исполнителей, отметил он в пресс-центре ИА НСН.
«Они не могут просто так попасть в телевизор, их никуда не берут. <…> У нас есть клипы и состоявшихся звезд, но мы также ротируем тех, у кого нет денег заплатить за продвижение клипа», — пояснил Скрип.
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По его словам, телеканал получает большое количество роликов на заявку в эфир. За просмотр и выбор видео ответственен специальный музыкальный продюсер.
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