01 апреля 2024, 16:10
Генпродюсер кинокомпании «Русское» Смирнова: кадровый голод — главная проблема киноиндустрии в РФ
Генеральный продюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова назвала кадровый голод основной проблемой киноиндустрии в РФ. Об этом сообщило ИА НСН.
Таким образом эксперт прокомментировала новость о создании коммерческого фонда развития кино и анимации.
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«Надо выяснить подробности, что они собираются финансировать. Если проект будет направлен и на подготовку кадров, тогда это прекрасно», — высказалась Смирнова.
По ее мнению, выделять средства отрасли необходимо с прицелом на привлечение профессионалов.
Кино
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