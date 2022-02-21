Народного артиста Геннадия Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище 22 февраля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ. Прощание с 89-летним актером состоится в Ритуальном зале ЦКБ.

Геннадий Юхтин умер в больнице 18 февраля после перенесенной коронавирусной инфекции. Актер заболел в январе и попал в больницу 11 февраля. Через несколько дней Юхтину стало лучше, он попросил выписать его. Однако позже самочувствие артиста ухудшилось, и его вновь госпитализировали.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года. Окончил Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК), где его однокурсницами были Надежда Румянцева, Татьяна Конюхова, Майя Булгакова, Изольда Извицкая. В 1955 году начал работать в труппе Театра-студии киноактера.

Юхтин наиболее известен по ролям в картинах «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Братья Карамазовы», «Чужая родня», «Акваланги на дне». Кроме того, артист снимался в сериалах «Петербургские тайны», «Исаев», «Счастливы вместе», «Молодежка — 3».