Геннадия Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище
Народного артиста Геннадия Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище 22 февраля
Народного артиста Геннадия Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище 22 февраля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ. Прощание с 89-летним актером состоится в Ритуальном зале ЦКБ.
Геннадий Юхтин умер в больнице 18 февраля после перенесенной коронавирусной инфекции. Актер заболел в январе и попал в больницу 11 февраля. Через несколько дней Юхтину стало лучше, он попросил выписать его. Однако позже самочувствие артиста ухудшилось, и его вновь госпитализировали.
Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года. Окончил Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК), где его однокурсницами были Надежда Румянцева, Татьяна Конюхова, Майя Булгакова, Изольда Извицкая. В 1955 году начал работать в труппе Театра-студии киноактера.
Юхтин наиболее известен по ролям в картинах «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Братья Карамазовы», «Чужая родня», «Акваланги на дне». Кроме того, артист снимался в сериалах «Петербургские тайны», «Исаев», «Счастливы вместе», «Молодежка — 3».