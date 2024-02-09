Культура 09 февраля 2024, 10:13 Генеральный директор ОТР Игнатенко представил книгу об олимпийском наследии Сочи

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Город Сочи отметил 10 лет со дня открытия Олимпиады-2014. В ходе мероприятия состоялась презентация посвященной наследию Игр книги «Притяжение Сочи». Об этом сообщило ОТР.

Один из авторов издательского проекта, генеральный директор Общественного телевидения России и почетный гражданин Сочи Виталий Игнатенко передал печатный экземпляр заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко. Публикация пополнит библиотеку президента России Владимира Путина.

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«Хотим передать книгу в библиотеку президента. Она — свидетельство того, что нашей стране по плечу любое великое дело. Так было, есть и будет», — отметил Виталий Игнатенко.

В книгу включили истории о создании олимпийских спортивных объектов города. Кроме того, читатель сможет больше узнать о развитии туристической и образовательной сфер Сочи.