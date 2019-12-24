Гендиректора «Ленфильма» уволили

Совет директоров АО «Киностудия „Ленфильм“» решил отправить в отставку генерального директора Эдуарда Пичугина. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский.

«Сейчас будет назначен временный управляющий на несколько месяцев, а также проведены конкурсные прослушивания, по итогам которых совет директоров рассмотрит всех возможных кандидатов», — приводит его слова РБК.

Министр добавил, что нового генерального директора выберут до 30 марта 2020 года. До тех пор Пичугин будет исполнять обязанности временного управляющего.

Заседание совета проходило 24 декабря. Согласно списку Минкультуры, решение принимали режиссеры Федор Бондарчук и Алексей Герман, продюсер Андрей Савельев, замминистра культуры Павел Степанов, директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова и другие.

В ноябре Мединский говорил о том, что «Ленфильм» не может выбраться из долговой ямы, но студия продолжает работать. Киностудия взяла кредит у банка ВТБ в 2013 году. Сумма займа составила 1,5 миллиарда рублей.

Осенью этого года Бондарчук просил президента оказать помощь в погашении задолженности. По словам министра культуры, ведомство сделало все «для выведения киностудии из кризиса».

Эдуард Пичугин руководил «Ленфильмом» с октября 2012 года. Его попросило сместить с должности петербургское отделение Союза кинематографистов России.