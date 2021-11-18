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    18 ноября 2021, 10:12

    Гендиректор МХАТа Кехман рассказал о проблемах с деньгам и анонсировал сокращения

    Гендиректор МХАТ имени Горького Кехман заявил о финансовых трудностях театра

    Редакция «360»

    Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман пожаловался на финансовые проблемы театра. Кроме того, он анонсировал значительное сокращение штата сотрудников, сообщила «Российская газета».

    Фото: Александр Кряжев

    «У нас сейчас нет денег для художественного руководителя — прошлая команда разорила театр. Мы думаем, как 22-го заплатить аванс. На счетах нет денег, чтобы заплатить коллективу (395 человек!) за ноябрь–декабрь», — рассказал Кехман.

    Он отметил, что из театра уволили пять человек — все они были менеджерами, которые пришли в МХАТ с экс-худруком Эдуардом Бояковым. По словам Кехмана, они получали «огромные деньги». Кроме того, гендиректор театра анонсировал увольнение еще 40 человек до конца текущего сезона.

    До этого Владимир Кехман заявил, что в МХАТе наблюдается дисбаланс между творческими сотрудниками и управленческим коллективом. Тогда он заговорил о планах уволить некоторых работников нетворческой области.