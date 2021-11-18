Гендиректор МХАТа Кехман рассказал о проблемах с деньгам и анонсировал сокращения

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман пожаловался на финансовые проблемы театра. Кроме того, он анонсировал значительное сокращение штата сотрудников, сообщила «Российская газета».

«У нас сейчас нет денег для художественного руководителя — прошлая команда разорила театр. Мы думаем, как 22-го заплатить аванс. На счетах нет денег, чтобы заплатить коллективу (395 человек!) за ноябрь–декабрь», — рассказал Кехман.

Он отметил, что из театра уволили пять человек — все они были менеджерами, которые пришли в МХАТ с экс-худруком Эдуардом Бояковым. По словам Кехмана, они получали «огромные деньги». Кроме того, гендиректор театра анонсировал увольнение еще 40 человек до конца текущего сезона.

До этого Владимир Кехман заявил, что в МХАТе наблюдается дисбаланс между творческими сотрудниками и управленческим коллективом. Тогда он заговорил о планах уволить некоторых работников нетворческой области.