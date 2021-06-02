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    02 июня 2021, 18:51

    Гендиректор Garage рассказал о создании первого углеродно-нейтрального музея в РФ

    Полина Гребенщикова

    Гендиректор музея Garage Антон Белов рассказал, что планирует сделать музей углеродно-нейтральным, то есть, полностью экологичным. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

    Гендиректор Garage рассказал о создании первого углеродно-нейтрального музея в РФ

    Музей Garage и так является довольно экологичным — в нем нет бумажных билетов, установлены баки для раздельного сбора мусора, а также руководство музея запустило программу ответственного потребления Garage Green.

    Но в планах музея пойти еще дальше.

    «Надеюсь, к 2022 году мы определим наш углеродный след, замерим его и станем углеродно-нейтральной организацией, первым музеем в России», — привело цитату Белова издание "Слово и дело".