Гендиректор Garage рассказал о создании первого углеродно-нейтрального музея в РФ

Гендиректор музея Garage Антон Белов рассказал, что планирует сделать музей углеродно-нейтральным, то есть, полностью экологичным. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Музей Garage и так является довольно экологичным — в нем нет бумажных билетов, установлены баки для раздельного сбора мусора, а также руководство музея запустило программу ответственного потребления Garage Green.

Но в планах музея пойти еще дальше.

«Надеюсь, к 2022 году мы определим наш углеродный след, замерим его и станем углеродно-нейтральной организацией, первым музеем в России», — привело цитату Белова издание "Слово и дело".