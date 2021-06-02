Гендиректор Garage рассказал о создании первого углеродно-нейтрального музея в РФ
Гендиректор музея Garage Антон Белов рассказал, что планирует сделать музей углеродно-нейтральным, то есть, полностью экологичным. Об этом сообщила «Экономика сегодня».
Музей Garage и так является довольно экологичным — в нем нет бумажных билетов, установлены баки для раздельного сбора мусора, а также руководство музея запустило программу ответственного потребления Garage Green.
Но в планах музея пойти еще дальше.
«Надеюсь, к 2022 году мы определим наш углеродный след, замерим его и станем углеродно-нейтральной организацией, первым музеем в России», — привело цитату Белова издание "Слово и дело".