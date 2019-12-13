Гендиректор Большого театра отказался отвечать на обвинения в расизме

Он пояснил, что все артисты, которые исполняют свои партии в балете «Баядерка», всегда окрашивают свои лица в черный цвет. Так было всегда.

«Балет „Баядерка“ прошел в этой редакции тысячи раз в России и за рубежом, и Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет», — подчеркнул Урин.

Ранее американская балерина Мисти Коупленд на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с репетиции балета «Баядерка».

На опубликованном снимке на лица двух балерин нанесен коричневый грим. Американке показалось, что это проявление расизма.

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При этом на сторону российских танцовщиц встала британская журналистка Лусине Аветян. Она отметила, что таким гримом пользуются с момента премьеры «Баядерки» в 1871 году. И американской балерине должно быть стыдно этого не знать.

Кроме того, на снимке изображены две девочки 14 лет. Участники травли, которую инициировала Коупленд, ничем не отличаются от толпы линчевателей.

В основе сюжета балета «Баядерка» — индийская легенда о несчастной любви служительницы храма — баядерки — и храброго охотника.