Культура 14 сентября 2023, 17:09 Гендиректор Большого театра объяснил исчезновение с афиш имен некоторых создателей постановок Имена высказывавшихся о СВО создателей спектаклей убрали с афиш Большого театра РИА «Новости»

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С афиш Государственного академического Большого театра (ГАБТ) исчезли имена создателей спектаклей, «очень определенно» высказавшихся о спецоперации. Об этом «Российской газете» сообщил гендиректор культурного учреждения Владимир Урин.

Руководитель Большого театра объяснил изменения репертуара двумя причинами. В первую очередь это произошло из юридических соображений, так как у некоторых спектаклей закончились лицензии, и их продление невозможно на сегодняшний день. Однако второй фактор связан непосредственно с режиссерами и постановщиками.

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«Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш», — уточнил Урин.

По его словам, ГАБТ является особым театром из-за повышенного к нему внимания. Поэтому, когда нарастает количество возмущенных писем зрителей и их высказываний, театр и министерство культуры реагируют на это.

«Это тоже являлось причиной снятия отдельных спектаклей с репертуара», — подчеркнул гендиректор.

Весной текущего года Большой театр снял с репертуара спектакль «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова из-за пропаганды ЛГБТ. Это произошло после принятия соответствующего закона.