Культура 10 мая 2023, 16:39 Гастроли Оренбургского драмтеатра в Нижнем Новгороде начнутся с 11 мая

Читать 360tv в

Оренбургский государственный драматический театр покажет свои спектакли на сцене Нижегородского театра имени Горького с 11 по 14 мая. Об этом сообщило агентство «Время Н».

Показы спектаклей пройдут в рамках межрегионального направления «Больших гастролей». Благодаря проекту артисты получают возможность показать свое творчество на сценах разных городов России.

Реклама

По данным RT, программа гастролей Оренбургского театра включила в себя постановки «Капитанская дочка», «Бесприданница», «Моя прекрасная леди».