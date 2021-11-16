Гарри Поттер вернется в Хогвартс 1 января 2022 года. Видео

В ретроспективном спецэпизоде «Возвращение в Хогвартс», который выйдет на экраны 1 января 2022 года, снялись Дэниэл Редклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие актеры всех восьми фильмов поттерианы. Они подробно расскажут, как снимались фильмы франшизы.

Как сообщила HBO Max, спецэпизод приурочен к 20-летию выхода на экраны первого фильма Warner Bros. «Гарри Поттер и Философский камень». В пресс-релизе компании сказано, что актеры расскажут очаровательную историю создания одной из самых любимых франшиз мира.

Поклонники поттерианы признались, что после просмотра тизера ожило их детство. Они вспомнили то счастье и радость, с которыми они ждали каждый фильм. Некоторые комментаторы сообщили, что когда-то посмотрели каждую кинокартину не менее пяти раз, но и сейчас готовы бросить все, чтобы снова посмотреть их все.

Фанаты Гарри Поттера подчеркнули, что книги и фильмы серии стали фундаментом детства и взрослой жизни. Было увлекательно следить за героями саги, которые взрослели и старели вместе с ними.

Но все они сошлись во мнении, что баз Алана Рикмана (профессор Снейп) это будет совсем не то.

Снявший первые два фильма о Гарри Поттере режиссер Крис Коламбус сообщил, что первоначальный вариант «Философского камня» составлял 172 минуты. Он заявил, что хочет показать зрителям трехчасовую версию фильма.