Гармаш приехал к театру «Современник» на прощание с Гафтом

Уточняется, что Гармаш играл с Гафтом в ленте Юрия Кары «Мастер и Маргарита». Премьера фильма состоялась в 2011 году. Сергей исполнял роль Ивана Бездомного, а Гафт играл Воланда.

Гражданская панихида, онлайн-трансляцию которой ведет телеканал «360», проходит на основной сцене театра. Актер будет похоронен на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Причиной смерти жена артиста Ольга Остроумова назвала последствия перенесенного в августе 2019 года инсульта. Он умер дома, рядом с ним была его жена. Перед смертью артист уже не мог говорить и двигаться.

С 1969 года Гафт являлся ведущим актером «Современника». Он играл в таких спектаклях, как «Валентин и Валентина», «Три сестры», «Обыкновенная история» и других. Помимо прочего, актер снимался в кино. Самыми запоминающимися стали роли в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Среди них комедия «Гараж» и картина «О бедном гусаре замолвите слово…».