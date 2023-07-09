Культура 09 июля 2023, 20:55 Гармаш намекнул на продолжение фильма «Чебурашка» Актер Сергей Гармаш пообещал поговорить с Чебурашкой о продолжении фильма Кинопоиск

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Актер Сергей Гармаш намекнул на продолжение фильма «Чебурашка» во время своего выступления на Международном детском кинофестивале «Алые паруса». Его слова привел News.ru.

Фильм «Чебурашка» стал победителем в номинации «Самый-самый». Награду вручили исполнителю главной роли в картине Сергею Гармашу. Он сыграл роль садовника Геннадия Петровича, прототипом для которого стал Крокодил Гена.

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«Я обещаю поговорить с Чебурашкой и уговорить его, чтобы он приехал к вам с новой историей», — заявил в шутливой форме артист.

Премьера фильма «Чебурашка» состоялась в январе 2023 года. В России и СНГ он заработал в прокате более семи миллиардов рублей. Также киноленту признали самым массовым проектом в истории отечественного проката. Ее посмотрели более 19,5 миллиона россиян.

Также «Чебурашка» попал в топ мирового кинопроката, заняв 20-ю строчку со сборами свыше 85 миллионов долларов