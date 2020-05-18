Гаркуша рассказал о съемках в последнем фильме Балабанова

По словам Гаркуши, изначально на роль музыканта Балабанов утвердил другого вокалиста «АукцЫона» Леонида Федорова. Однако на тот момент у него заболела супруга, и понадобился другой артист. За 10 дней до старта съемок с Гаркушей связался сам Балабанов и предложил ему сыграть в картине без проб.

Оказалось, что на эту роль рассматривались Вячеслав Бутусов, Сергей Чиграков и Глеб Самойлов. Гаркуша признался, что завидовал им, поскольку знал все фильмы Балабанова.

«А потом боженька сделал мне такой подарок, и я попал в этот фильм. Я ни в коем случае себя не хвалю, но люди часто подходят ко мне и говорят, что я здорово сыграл. Это очень приятно», — признался артист.