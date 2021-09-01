Гаркуша назвал Храбунова хорошим и замечательным человеком

Лидер группы «АукцЫон» Олег Гаркуша прокомментировал смерть участника группы «Зоопарк» Александра Храбунова, который скончался на 62-м году жизни. Музыканта процитировал «Петербургский дневник».

«Была великая группа „Зоопарк“ во главе с Майком Науменко. Из них уже никого не осталось, кроме Валеры Кириллова. Он болеет очень сильно, лежит», — поделился Гаркуша.

По его словам, пару дней назад он звонил Храбунову, чтобы пригласить его на показ документального фильма про группу. Он добавил, что неоднократно пересекался с музыкантом на разных фестивалях.

«Хороший, замечательный был человек. Очень жаль», — заключил собеседник издания.