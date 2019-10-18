  • Ганн вычеркнул Джокера из второго «Отряда самоубийц». Почему?

    18 октября 2019, 10:41

    Алена Макаренко

    Вторая часть американского боевика про супергероев «Отряд самоубийц» останется без легендарного злодея Джокера в исполнении актера Джареда Лето. Режиссер Джеймс Ганн объяснил причину. Об этом сообщило ИА Nation News.

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    Создатель «перезагрузки» решил следовать канону комиксов. А изначально в комиксе «Отряд самоубийц» не было Джокера. Именно поэтому Ганн решил оставить вторую часть без этого супергероя.

    «Никто кроме меня и еще нескольких человек не знает всех персонажей фильма. Но если Джокера среди них не будет, я не считаю это странным: в комиксах он не является частью „Отряда“», — заявил Ганн.

    По его словам, это решение точно не удивило фанатов киновселенной.

    Режиссер хочет задать фильму собственное, новое направление. Он намерен сделать не продолжение, а именно перезапустить историю.

    Кинокартину покажут на больших экранах 6 августа 2021 года. В фильме участвуют Марго Робби (Харли Квинн), Джей Кортни (Капитан Бумеранг), Юэль Киннаман (Рик Флэг), Виола Дэвис (доктор Аманда Уоллер).