Ганн вычеркнул Джокера из второго «Отряда самоубийц». Почему?

Фанаты против. Представитель Comic Con объяснил, почему Джареду Лето не дали сыграть Джокера еще раз Подробнее

Создатель «перезагрузки» решил следовать канону комиксов. А изначально в комиксе «Отряд самоубийц» не было Джокера. Именно поэтому Ганн решил оставить вторую часть без этого супергероя.

«Никто кроме меня и еще нескольких человек не знает всех персонажей фильма. Но если Джокера среди них не будет, я не считаю это странным: в комиксах он не является частью „Отряда“», — заявил Ганн.

По его словам, это решение точно не удивило фанатов киновселенной.

Режиссер хочет задать фильму собственное, новое направление. Он намерен сделать не продолжение, а именно перезапустить историю.

Кинокартину покажут на больших экранах 6 августа 2021 года. В фильме участвуют Марго Робби (Харли Квинн), Джей Кортни (Капитан Бумеранг), Юэль Киннаман (Рик Флэг), Виола Дэвис (доктор Аманда Уоллер).