После церемонии прощания художественного руководителя «Современника» Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Только что завершились похороны Галины Борисовны. Она похоронена рядом со своим близким коллегой и другом Марком Анатольевичем Захаровым», — приводит слова пресс-службы РИА «Новости».

Перед похоронами Галину Волчек провожали в последний путь сотни человек, пришедших в театр «Современник». Они приносили цветы, говорили теплые слова об артистке. В конце гражданской панихиды прозвучали аплодисменты.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Волчек. На церемонию пришли министр культуры России Владимир Мединский, глава МИД Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт и еще множество коллег и поклонников творчества худрука «Современника».

Волчек не стало 26 декабря. Она ушла из жизни в возрасте 86 лет из-за отека головного мозга и легких. За три дня до этого она попала в больницу с легочным заболеванием, но состояние ухудшилось.