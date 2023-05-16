Культура 16 мая 2023, 15:09 Галерею под открытым небом откроют в Кисловодске

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Глава Кисловодска Евгений Моисеев в разговоре с журналистами «СвоеТВ» сообщил об открытии в городе галереи под открытым небом. По его словам, картины разместят у входа в национальный парк «Кисловодский».

«С целью популяризации культуры и ее доступности мы решили запланировать возведение открытой картинной галереи на новом благоустроенном пространстве», — процитировал RT слова градоначальника.

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Стена, где будут размещаться картины, в высоту занимает более пяти метров, а в длину — более 80 метров, добавил Моисеев.