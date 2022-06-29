Гала-концерт звезд балета ко Дню семьи, любви и верности состоится в Петербурге

Звезды балета выступят 3 июля в Александринском театре в Петербурге. Гала-концерт приурочен ко Дню семьи, любви и верности, написала газета «Петербургский дневник».

В программе будут собраны самые яркие номера из классических всемирно известных балетов: «Лебединое озеро», «Эсмеральда», «Дон Кихот», «Корсар», «Спартак». В выступлении примут участие народный артист России Фарух Рузиматов, народные артистки России примы-балерины Мариинского театра Юлия Махалина и Виктория Терешкина, премьер Мариинского театра Андрей Ермаков, прима-балерина Большого театра заслуженная артистка России Евгения Образцова, прима Михайловского театра заслуженная артистка России Екатерина Борченко и другие.