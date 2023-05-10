Культура 10 мая 2023, 18:44 Гала-концерт к 78-летию Губернаторского оркестра пройдет в Петербурге

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Праздничный гала-концерт к 78-летию Губернаторского симфонического оркестра состоится в Санкт-Петербурге 11 мая. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В программу мероприятия вошли произведения великих русских классиков. Так, в исполнении оркестра зрители услышат увертюры Глинки, Дунаевского и фрагменты музыки Хачатуряна к драме «Маскарад».

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Отмечается, что дирижером выступит худрук Центра музыкальной культуры «Чайковский» Антон Лубченко.