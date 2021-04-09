Гай Германика выступила против бесплатного образования для творческих профессий

Режиссер Валерия Гай Германика считает неэффективным предложение о бесплатном высшем образовании для творческих профессий. Об этом сообщила НСН.

По ее словам, диплом не делает человека талантливее. Она считает, что учиться для того, чтобы стать хорошим режиссером, вовсе не обязательно.

«Нам надо перестать быть духовными нищебродами. Нам надо стать олигархами духа, а мы все духовные карлики», — заключила Гай Германика.