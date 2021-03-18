Фрески XVIII века найдены в Псковской области

Реставраторы нашли на стене Успенского собора Псково-Печерского монастыря фрески XVIII века. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове».

По данным «Мира 24», ранее эти фрески не были известны. Их нашли на западной стене храма, который был построен в XV веке. «Фрагменты настенных росписей, предположительно XVIII века, обнаружены при обследовании Успенского собора Псково-Печерского монастыр», — рассказали в пресс-службе.