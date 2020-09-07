Фрэнсис Форд Коппола сделает новую версию «Крестного отца 3»

Кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола объявил о работе над новой версией «Крестного отца 3». По его словам, она станет «более подходящим завершением» знаменитой трилогии.

Лента выйдет под названием «Крестный отец Марио Пьюзо. Кода: Смерть Майкла Корлеоне», пишет Deadline.

Коппола давно хотел переделать заключительную часть «Крестного отца». Говоря о новой картине, он пояснил, что такой вариант ему больше нравится, и он больше соответствует их с Марио Пьюзо видению.

Для новой версии финала Коппола сделал другие начало и конец, а также поменял местами некоторые кадры, сцены и треки.

«С такими изменениями и после реставрации видео и звука эта версия мне кажется оптимальной концовкой для «Крестного отца» и «Крестного отца 2», — сказал режиссер.

Он также поблагодарил студии Paramount, давшую ему возможность перевыпустить киноленту.

Новый «Крестный отец 3», как предполагается, выйдет в декабре в ограниченном прокате. Дата приурочена к 30-летию со дня выхода предыдущей версии. После этого кинолента выйдет на цифровых платформах.

Ранее стало известно, что съемки новой части франшизы «Бэтмен» снова были приостановлены. Как сообщил источник Vanity Fair, исполнитель главной роли — британский актер Роберт Паттинсон заразился коронавирусной инфекцией. А вот представители кинокомпании Warner Bros. не стали уточнять, у кого именно был обнаружен COVID-19.