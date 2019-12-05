Французский актер Венсан Кассель оценил фильм «Особенные»

В сюжет киноленты «Особенные» легла реальная история двух педагогов, которые работают с детьми-аутистами.

«Эти люди, проходя через самоотречение, через жертвование собой, проживают жизнь, ухаживая за другими. Им не дают средств для этого. В то же время, если они пропадут, никто не будет делать их работу. Поэтому у меня было впечатление, что я работал с супергероями», — пояснил Кассель.

По словам актера, съемки в фильме научили его терпению и «необходимости приспосабливаться». Он также отметил, что возможность сотрудничества с режиссерами Оливье Накашем и Эриком Толедано привлекла его в работе над «Особенными».

«Здесь два режиссера-постановщика, я знаком с их работой. То, что они делают, — это здорово. Я хотел поработать с ними над фильмом. Потом, важна тема. Это социальная тема. Я знал, что они подойдут к ней универсально», — заметил Кассель.

Артист уточнил, что ему важно представлять фильмы в России.

«Я знаю, что здесь смотрят много французских фильмов. Каждый раз нас очень тепло принимают. Я рад тому, что в некотором роде я чувствую себя здесь как дома», — подчеркнул он.

В российских кинотеатрах картина «Особенные» появится 16 января 2020 года.